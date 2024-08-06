Профсоюз восстановил право на допотпуск работнику подмосковной больницы

Первичная профсоюзная организация одной из подмосковных больниц помогла работнику восстановить право на дополнительный отпуск и повышенную оплату труда. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Первичная профсоюзная организация этого медучреждения провела проверку и подтвердила, что на рабочем месте работника по результатам СОУТ установлены вредные условия труда, и право на данный отпуск у него имеется. Кроме того, работнику должны платить повышенную заработную плату», — рассказала заведующая отделом правовой защиты Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Мочалова.

Она добавила, что требованию профсоюзной организации работодатель восстановил право на дополнительный отпуск и повышенную оплату труда.

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