Профсоюз ветеранов в Серпухове отметил юбилей 10 лет

С поздравлениями к ветеранам обратились председатель Серпуховской территориальной организации профсоюза Галина Улитина и ее заместитель Любовь Воронова. Активных участников наградили благодарственными письмами, грамотами и памятными сувенирами.
Ветераны входят в состав Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания России. Председателем первичной профсоюзной организации ветеранов в Серпухове на протяжении всего времени остается Людмила Федотова. Она является инициатором множества увлекательных мероприятий, а также вдохновляет других на активное участие в жизни коллектива. Под ее руководством профсоюз зарекомендовал себя как площадка для обмена опытом и поддержки ветеранов.
После официальной части собрания участники профсоюза подготовили музыкальные поздравления для всех гостей. Вечер завершился теплыми разговорами и обменом воспоминаниями.
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