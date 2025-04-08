Профсоюз ветеранов в Серпухове отметил юбилей 10 лет

С поздравлениями к ветеранам обратились председатель Серпуховской территориальной организации профсоюза Галина Улитина и ее заместитель Любовь Воронова. Активных участников наградили благодарственными письмами, грамотами и памятными сувенирами.

Ветераны входят в состав Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания России. Председателем первичной профсоюзной организации ветеранов в Серпухове на протяжении всего времени остается Людмила Федотова. Она является инициатором множества увлекательных мероприятий, а также вдохновляет других на активное участие в жизни коллектива. Под ее руководством профсоюз зарекомендовал себя как площадка для обмена опытом и поддержки ветеранов.

После официальной части собрания участники профсоюза подготовили музыкальные поздравления для всех гостей. Вечер завершился теплыми разговорами и обменом воспоминаниями.