Профсоюз работников жизнеобеспечения провел отчетное заседание в Дмитрове

В Дмитровской центральной библиотеке состоялось отчетное заседание территориальной организации Московской областной общественной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, которая уже более 25 лет функционирует в округе. Бессменный председатель профсоюза с 2012 года Мария Федоровна Гунько представила отчет о проделанной работе за 2023-2024 год.

На заседании озвучили достижения организации в области защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов своих членов. Работа Профсоюзного Комитета была единогласно признана удовлетворительной. В ходе мероприятия состоялось награждение наиболее активных участников профсоюзного движения, что стало признанием их вклада в развитие организации.

«Наша профсоюзная организация успешно осуществляет деятельность по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза. Уже более четверти века мы, члены организации, стоим на страже интересов своих товарищей. Мы получаем много слов благодарности от членов Профсоюза, и это является самым важным подтверждением того, что наша работа приносит пользу и необходима», — отметила одна из участниц заседания.

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, что добавило теплую атмосферу к официальной части встречи.

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