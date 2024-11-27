Профсоюз подмосковного онкодиспансера подвел итоги работы за год

Профсоюзная организация Московского областного онкологического диспансера подвела итоги работы за год. Участники также утвердили смету доходов и расходов по бюджету на 2025 год.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, профсоюзная организация занимается защитой индивидуальных и коллективных прав и интересов членов организации в самых разных областях — от условий оплаты труда до охраны здоровья.

«За 2024 год профактивисты провели заседания по вопросам контроля соблюдения коллективного договора, социально-экономическим вопросам, информационной и культурно-массовой работе, охране труда и многим другим. Большое внимание уделяется организации и проведению культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации областного онкодиспансера Борис Скибенко.

Также члены профсоюза наметили главные направления работы организации на следующий год.