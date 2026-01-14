Профсоюз организовал новогодний отдых для педагогов из Серпухова

После праздников профсоюз работников образования Серпухова организовал отдых для учителей и их семей. 53 сотрудника сферы образования провели первые январские дни в санаториях Калужской области и Старой Рузы.

Отдых включал прогулки по зимнему лесу, ежедневное посещение крытого бассейна и культурную программу. Гостей санатория ждал концерт кавер-группы «Проект А три» из калужской филармонии, где исполнили популярные хиты. Также педагоги посещали кинозал и участвовали в развлекательных мероприятиях.

«Это не просто отдых, но и возможность пообщаться с коллегами вне работы, сплотиться, поделиться опытом. Мы видим, какую радость это приносит людям, и будем развивать эту традицию», — сказала председатель профсоюза Татьяна Клочко.

Такие инициативы стали частью социальной политики профсоюза, который заботится о здоровье и эмоциональном состоянии педагогов. Неформальное общение в теплой обстановке помогло коллегам из разных учебных заведений укрепить профессиональные связи.