Профсоюз медработников наградил медалью фельдшера скорой помощи из Ступина

Профсоюз работников здравоохранения России провел церемонию награждения активистов медорганизаций. Медалью за самоотверженность в зоне СВО и помощь бойцам удостоили фельдшера скорой помощи из Ступина, Героя России Людмилу Болилую.

Вручение состоялось в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.

Знаки отличия получили более 70 человек из 61 региона России. Их объединило то, что они с честью выполняли свою работу, следуя врачебной клятве и невзирая на смертельную опасность.

«Важно сделать все, чтобы тех, кого ждут дома, действительно дождались. И тогда Победа точно будет за нами!» — отметила Болилая после вручения профсоюзной награды.

На церемонии подвели итоги Года защитника Отечества и трудовой доблести «Все для Победы». По словам председателя организации Анатолия Домникова, медработники остались верны своему долгу: они служили в зоне боевых действий, спасая и поддерживая людей. Их можно считать настоящими героями.