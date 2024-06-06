Профсоюз Балашинского роддома наградили дипломом за развитие соцпартнерства
Очередное заседание провел Совет Московского областного объединения организаций профсоюзов. Цель встречи — обменяться опытом с коллегами, а также решить множество организационных вопросов.
Председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова подробно остановилась на повестке прошедшего заседания.
«В числе вопросов повестки — распределение бюджета и отчет о расходах за 2023 год. Обсуждались важные организационные моменты, задачи по выполнению решений минувшего Съезда и проведение XXVIII отчетно-выборной конференции. Профсоюзы Московской области обозначали планы по дальнейшему развитию и наметили новые цели», — рассказала Суслонова.
В завершении встречи состоялась церемония награждения. Диплом за развитие социального партнерства получила первичная профсоюзная организация Балашихинского родильного дома.
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