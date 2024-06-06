Профсоюз Балашинского роддома наградили дипломом за развитие соцпартнерства

Фото: Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Очередное заседание провел Совет Московского областного объединения организаций профсоюзов. Цель встречи — обменяться опытом с коллегами, а также решить множество организационных вопросов.

Председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова подробно остановилась на повестке прошедшего заседания.


«В числе вопросов повестки — распределение бюджета и отчет о расходах за 2023 год. Обсуждались важные организационные моменты, задачи по выполнению решений минувшего Съезда и проведение XXVIII отчетно-выборной конференции. Профсоюзы Московской области обозначали планы по дальнейшему развитию и наметили новые цели», — рассказала Суслонова.

В завершении встречи состоялась церемония награждения. Диплом за развитие социального партнерства получила первичная профсоюзная организация Балашихинского родильного дома.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Звездные войны: Аколит». Почему новый сериал может оказаться провалом 2024 года?

От Волги до Енисея. Где можно и нельзя ловить рыбу в 2024 году

Дискуссия вокруг дальнейшей судьбы ЕГЭ разгорелась в Госдуме

Воробьев: сеть пунктов приема электрических отходов расширят в Подмосковье

Прощайте, навязанные стандарты. Время для развития российского спорта пришло?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте