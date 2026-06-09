Профосмотр помог жителю Воскресенска выявить рак на ранней стадии

В конце апреля в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья провели День здоровья. На профилактический прием к онкологу пришел 66-летний мужчина — в ходе осмотра врач заподозрил меланому кожи.

Дерматоскопия показала, что пигментное образование на спине является высокоатипичным и вызывает серьезные подозрения. Компьютерная томография с контрастированием трех зон подтвердила отсутствие метастазов — заболевание удалось выявить на ранней стадии. Пациента направили на хирургическое лечение. После широкого иссечения меланомы и гистологии ему присвоили первую стадию, сейчас мужчина находится под диспансерным наблюдением.

Эта история подтверждает: профилактические осмотры и онкоскрининги могут спасти жизнь. Врачи призывают не пренебрегать возможностью проверить здоровье, даже если ничего не беспокоит. Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению.​​