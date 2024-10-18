Профориентационный урок от врачей прошел в школе № 9 в Лобне

В школе № 9 городского округа Лобня врачи провели для учеников 10-х и 11-х классов профориентационное занятие. Старшеклассники узнали о медицинских профессиях и о поступлении в вузы.

Профориентационное занятие для учащихся 10-х и 11-х медицинских классов лобненской школы № 9 прошло в интерактивном формате. Ребята получили ответы на все интересующие их вопросы: медики поделились своим опытом, дали подросткам советы. Встречу организовали благодаря тесному сотрудничеству больницы и школы.

Помимо этого, у учеников медицинских классов есть возможность посещать практические занятия на базе лобненской больницы. Ученики на таких занятиях узнают алгоритм оказания первой доврачебной помощи, учатся оценивать чрезвычайную ситуацию, сохранять самоконтроль, узнают, куда сообщать о случившемся.

Профориентационные и практические уроки помогают старшеклассником определиться с выбором профессии, а также подготовиться к поступлению в медицинские вузы.

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