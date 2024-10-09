Профориентационный урок для десятиклассников прошел в больнице Чехова

Для учеников 10-го химико-биологического класса школы № 1 провели урок, посвященный медицинской деятельности. Он прошел в больнице городского округа Чехов.

В дни школьных каникул ребята надели белые халаты и побывали в чеховской больнице. Там им рассказали о новых направлениях и методиках современной медицины. Школьники посетили с экскурсий приемный покой, отделение лучевой диагностики и хирургический стационар.

«В рамках соглашения на постоянной основе мы будем активно проводить профориентационную работу со школьниками. Данные встречи помогут ребятам, планирующим связать свое будущее с медицинской профессией, познакомиться с содержанием работы медицинских специалистов и сделать свой выбор более осознанно», — подчеркнул заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

Отметим, что в Подмосковье действуют меры поддержки для студентов, которые учатся по целевому направлению, а также для медиков.

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