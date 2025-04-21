Профориентационный квест для школьников прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошел квест профессий «Кто я?» в школе № 3. В нем приняли участие 13 команд из общеобразовательных учреждений.

Школьники решали задания, которые для них подготовили ведущие предприятия и организации. Воскресенский колледж представил три станции: программисты, повара-кондитеры и электрики.

Самое большое количество баллов набрала команда «Двоечка» из школы имени Героя России Сергея Рыбникова, всего на один балл отстали ребята «Мабой» из Москворецкой гимназии. Тройку лидеров замкнула сборная «Созвездие» лицея № 6.

«Все участники и организации были награждены сертификатами и благодарственными письмами. Некоторые предприятия вручили отдельные призы командам, которые лучше всего проявили себя на их этапах», — отметил депутат городского округа Воскресенск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Мероприятие провели в рамках партийных проектов «Выбирай свое» и «Моя карьера с Единой Россией».