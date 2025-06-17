Профориентационный курс для старшеклассников пройдет в Пушкино

В молодежном центре «Точка притяжения», расположенном в Пушкинском городском округе, дан старт образовательному курсу для старшеклассников «Выбираем профессию. Первые шаги». Ключевая цель программы заключается в оказании помощи подросткам в выборе будущей профессиональной траектории посредством использования интерактивных и игровых форматов обучения.

Первое занятие «Кто я и как я работаю» было направлено на знакомство участников в нестандартной форме — каждый участник представлялся, называя профессию, начинающуюся на первую букву его имени. В ходе занятия старшеклассники также углубились в изучение различных типов темперамента и их взаимосвязи с разными профессиями. Полученные теоретические знания были закреплены в интерактивной практической игре.

Курс «Выбираем профессию. Первые шаги» состоит из четырех тематических занятий, каждое из которых посвящено определенному аспекту профессионального самоопределения. Помимо прошедшего занятия «Кто я и как я работаю», в программе запланированы встречи по темам «Профессии сегодня и завтра», «Пробую профессию, рефлексирую опыт» и «Модель осознанного выбора профессии». Следующее занятие, посвященное анализу актуальных и перспективных профессий, состоится сегодня в 13:00. Место проведения: Акуловское шоссе, дом № 37.