Профориентационный форум прошел в центре по трудоустройству молодежи в Серпухове

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялось мероприятие «Путь к успеху». Форум организовали совместно с Единым центром поддержки участников СВО. В нем приняли участие представители полиции, Росгвардии, военкомата, а также дети и родители.

Ребята узнали о направлениях обучения в ФСБ, МВД, Росгвардии и Вооруженных силах России. Представители ведомств рассказали про ответственность и честь, а также требования к профессионалам и личные качества сотрудников.

Экспертами в форуме стали руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева, инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России, капитан полиции Оксана Ушакова, инструктор по профессиональной, служебной и физической подготовке группы кадров Серпуховского отдела вневедомственной охраны, капитан полиции Людмила Малышева, помощник начальника отделения военного комиссариата Галина Гуменюк и муниципальный депутат, директор МБУ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» Надежда Еремина.

Подобные встречи помогают развивать у молодежи понимание своих возможностей.