Профориентационный форум для школьников прошел в Волоколамске

Мероприятие организовали в рамках акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Учащиеся 8-11-х классов и их родители познакомились с учебными заведениями Волоколамского округа, узнали о разных специальностях и попробовали себя в ряде направлений

Форум посетили почетные гости — глава округа Наталья Козлова, руководитель проекта по экологическому просвещению, эксперт форума «Мы вместе» и конкурса «Моя страна — моя Россия» Надежда Квасова, а также депутаты Московской областной думы.

Вузы и колледжи провели со старшеклассниками интерактивные занятия. Всего выставку образовательных организаций посетило более тысячи человек. Родители школьников на конференции смогли пообщаться с руководителями учебных заведений, узнать об особенностях обучения и перспективах трудоустройства выпускников.

«Надеюсь, что форум помог нашим выпускникам разобраться в своих интересах и сделать правильный выбор. Ждем новых грамотных специалистов на волоколамских предприятиях и в организациях, чтобы сделать наш округ еще лучше и комфортнее», — сказала Наталья Козлова.