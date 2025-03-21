Профориентационный фестиваль прошел во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа

В Волоколамске во Дворце спорта «Лама» прошел профориентационный фестиваль для старшеклассников. Студенты Красногорского колледжа, аграрного техникума «Холмогорка» и других учебных заведений среднего профессионального образования представили направления подготовки будущих специалистов.

Ученики познакомились с востребованными профессиями спасателя, ветеринара, парикмахера, специалиста ногтевого сервиса, криминалиста и многих других. Наставниками выступили студенты образовательных учреждений.

Большой интерес у ребят вызвали мастер-классы по снятию отпечатков пальцев и кулинарному делу, маникюру и косметологии. Одновременно проходило более 20 занятий.

Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа
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Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа
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Фестиваль организовал Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области при поддержке Министерства образования региона.

«Уверена, что мероприятие подарило нашим ученикам ценный опыт и новые знания. Возможно, кто-то из них прямо сегодня определился с будущей профессией», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

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