Профориентационный фестиваль прошел во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске

В Волоколамске во Дворце спорта «Лама» прошел профориентационный фестиваль для старшеклассников. Студенты Красногорского колледжа, аграрного техникума «Холмогорка» и других учебных заведений среднего профессионального образования представили направления подготовки будущих специалистов.

Ученики познакомились с востребованными профессиями спасателя, ветеринара, парикмахера, специалиста ногтевого сервиса, криминалиста и многих других. Наставниками выступили студенты образовательных учреждений.

Большой интерес у ребят вызвали мастер-классы по снятию отпечатков пальцев и кулинарному делу, маникюру и косметологии. Одновременно проходило более 20 занятий.