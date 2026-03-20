Профориентационный фестиваль помог школьникам определиться с будущей профессией

19 марта 2026 года в Бронницах прошел профориентационный фестиваль «Путь навыков». Мероприятие состоялось на площадке Автомобильно-дорожного колледжа и собрало более 800 школьников из Московской области.

На фестивале участники знакомились с актуальными специальностями, необходимыми профессиональными навыками и перспективами трудоустройства. Школьники посетили мастер-лекцию «Русская инженерная школа. Мы инженеры страны!», подготовленную обществом «Знание» и Министерством энергетики Московской области. Лекция была направлена на популяризацию топливно-энергетического комплекса.

Также ребята стали участниками Тесла-шоу от компании «Россети Московский регион». Они зажигали лампы без использования проводов, управляли электрическими разрядами с помощью защитной металлической перчатки и исполняли музыку с помощью электрических разрядов.

Профориентация играет важную роль в формировании кадрового потенциала Министерства энергетики Московской области и региональных энергетических компаний. Ежегодно для школьников и студентов высших и средне-специальных учебных заведений разрабатывается и реализуется цикл профориентационных мероприятий. Они помогают выявить и поддержать молодых людей, заинтересованных в профессиях этой сферы, а также укрепить престиж отрасли среди молодежи.