Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Серпухове

Фестиваль профессий «Время выбирать» прошел в Серпухове. В нем приняли участие сотни ребят, которые познакомились с разнообразием учебных заведений, где можно освоить специальности воспитателя, программиста, администратора гостиницы, парикмахера, спасателя.

Ученики девятых классов задавали вопросы, пробовали себя в разных профессиях на мастер-классах и собирали информационные буклеты. Многие обсудили выбор с родителями и прошли профориентационное тестирование, чтобы принять важное в жизни решение.

Фестиваль «Время выбирать» проводят ежегодно. Центр по профориентации и трудоустройству молодежи является организатором. Каждый раз к событию присоединяются учебные заведения из Серпухова, Чехова, Москвы, Тулы и области. За активную работу на фестивале 10 колледжей получили благодарственные письма. Скоро ярмарку проведут в Пущине и Протвине.