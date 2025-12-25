Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Химках

В Химках прошел профориентационный фестиваль «Путь навыков», позволивший школьникам за один день примерить на себя более 15 разных профессий. Все мастер-классы проводили преподаватели и студенты колледжей Московской области.

Участники заполняли капсулы в аптечной лаборатории, изучали содержимое криминалистического чемодана, примеряли бронежилеты, декорировали капкейки и даже оказывали первую медицинскую помощь на манекенах.

«Школьникам необходимы подобные мероприятия, поскольку они дают возможность примерить на себя сразу несколько профессий. Каждому ребенку это поможет лучше понять себя, свои способности и найти свое призвание. Будем надеется, что после подобных встреч как можно больше детей определятся со своей будущей профессией», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

Школьники не только пробовали себя в разных специальностях, но и сразу получали информацию о необходимых ЕГЭ, программах обучения и перспективах трудоустройства. Работодатели на месте отвечали на конкретные вопросы — от востребованности кондитеров с красным дипломом до роста зарплаты криминалиста после первого года работы.

«Ребята знакомятся с профессиями, по которым готовят в колледжах Московской области. На открытых мастер-классах узнают, какие знания и умения необходимы в той или иной специальности», — рассказала Людмила Боблак, руководитель структурных подразделений № 8 и № 9 колледжа «Подмосковье».

Фестиваль рассчитан на учеников разных возрастов и помогает подросткам сделать осознанный первый шаг в выборе своего профессионального пути.