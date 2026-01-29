Профориентационный фестиваль для 1500 школьников прошел в Лобне

29 января в Лобне прошел большой профориентационный фестиваль «Формула успеха». В нем приняли участие полторы тысячи учеников школ и студентов колледжа «Подмосковье».

Ребята смогли «примерить» на себя разные профессии на практике. К фестивалю присоединились ведущие предприятия города: «Металл Профиль», «ЗТИ Металлпак» и фабрика «Пастричи». Их специалисты провели для молодежи интересные мастер-классы, где можно было поработать руками и узнать о современных специальностях.

Участников приветствовали глава города Анна Кротова и депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Нам важно, чтобы наша талантливая молодежь видела возможности для успешной карьеры здесь, в родном городе. Поэтому мы пригласили компании, которые показали ребятам реальные профессии», — отметила Анна Владимировна.

Фестиваль помог многим школьникам и студентам определиться с выбором будущего пути. Главный результат — молодые жители Лобни готовы строить свое профессиональное будущее дома, развивая родной город.