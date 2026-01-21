Профориентационные занятия провели для школьников в Балашихе

Мероприятия состоялись в двух школах округа. Ученикам рассказали о востребованных специальностях и требованиях к поступлению и службе.

В школе № 16 открытый урок провел младший сотрудник научно-исследовательского центра Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Он познакомил десятиклассников с направлениями подготовки курсантов, образовательными программами и перспективами развития учебного заведения, а также подробно остановился на правилах и условиях поступления в 2026 году.

Учащиеся школы № 1 получили информацию о порядке поступления в институты ФСБ России, возможностях довузовской подготовки и требованиях, предъявляемых к абитуриентам. Кроме того, школьникам рассказали о деятельности Федеральной службы безопасности, особенностях службы, карьерном росте и значимости работы в системе государственной безопасности.

Подобные профориентационные встречи помогают старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии и лучше понять перспективы, которые открывает служба в Вооруженных силах и работа в государственных структурах.