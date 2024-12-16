Профориентационные занятия провели для школьников Богородского округа

В Центре образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина Богородского городского округа прошла региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». В ней приняли участие школьники 8-11-х классов.

Учащиеся познакомились с представителями высших и средних специальных учебных заведений, сотрудниками предприятий и организаций. Для ребят провели профориентационные мастер-классы.

Гостями мероприятия стали представители Министерства образования Московской области, администрации Богородского городского округа, школьники и учителя из соседних муниципалитетов: Электросталь, Павловский Посад, Черноголовка.

Старшеклассникам рассказали о профессиях, которые востребованы на предприятиях Богородского округа. Ребята подробнее узнали об отраслях и сферах деятельности муниципалитета, перспективах развития города.

На мероприятий обсудили тему психологической составляющей при выборе будущей профессии, школьники задумались о своих талантах и врожденных наклонностях.

Собравшихся поприветствовал депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Карцов.

«Выбор профессии и поступление в вуз для учащихся школ всегда был сложной и важной жизненной задачей. Основная цель мероприятия — предоставить учащимся информационные ресурсы, необходимые для осознанного выбора будущего образовательного и профессионального пути», — подчеркнул он.