Профориентационные уроки для школьников провели в Воскресенске

Специалисты филиала «ВМУ» компании «Уралхим» провели серию открытых уроков в школах округа Воскресенск. Старшеклассникам рассказали о востребованных на предприятии профессиях и возможностях целевого обучения.

Уроки прошли в лицее имени Н. И. Макарова и гимназии № 1, которые являются давними партнерами предприятия. Школьникам рассказали о возможности комплексного обучения по целевой программе в Воскресенском колледже, Шатурском техникуме и Ивановском химико-технологическом университете.

Также сотрудники предприятия познакомили учащихся с социальной политикой «Уралхима», возможностями трудоустройства и карьерного роста.

«Профориентационные встречи позволяют учащимся определиться с выбором своей будущей специальности, а также понять, какие предметы для них важнее и какие экзамены им предстоит сдать. Одна из важных тем таких мероприятий — преимущества целевого обучения. Это отличная возможность получить востребованную профессию и уверенность в том, что по завершении учебы студент будет трудоустроен в „Уралхим“», — отметила заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» Яна Агеева.