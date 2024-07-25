Профориентационные тренинги для молодежи прошли в Серпухове

Профориентационнные тренинги для молодежи прошли в Серпухове в парке Олега Степанова. Организовали уроки для самых активных ребят Центр занятости населения Московской области и подмосковная «Молодая Гвардия».

Будущие специалисты вместе с педагогом Центра Денисом Бучкиным обсуждали перспективные профессии, приводили свои аргументы, задавали вопросы.

«Наша задача сегодня — отработать с молодежью методики построения карьерного трека. Молодежь — наше будущее и очень важно помочь правильно подобрать работу, чтобы ребята трудились с удовольствием, приносили пользу себе, своим родным», — рассказала директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

Руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц в свою очередь подчеркнула, чтобы ребята выбрали себе профессию по душе, необходимо создавать профориентационные курсы.

«Запрос на это есть, о чем часто говорят сами ребята. Мы обязательно продолжим эту практику в новом учебном году», — отметила Алумянц.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».