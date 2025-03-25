Профориентационные мастер-классы провели для школьников в Солнечногорске

Учащиеся девятых классов лицея № 8 посетили учебный корпус колледжа «Подмосковье» в деревне Козино под Солнечногорском. Они познакомились с программами обучения и тонкостями разных профессий.

Для школьников были организованы мастер-классы и профессиональные пробы по различным направлениям подготовки: «пожарная безопасность», «туризм и гостеприимство», «сестринское дело», «технология эстетических искусств», «сервис на транспорте» и «правоохранительная деятельность».

Участники получили уникальный опыт: они научились готовить венские вафли, делать маникюр и укладку, освоили технику забора крови из вены, поработали с современным медицинским оборудованием, узнали, как оказывать первую помощь, примерили служебную экипировку и многое другое.