Профориентационные мастер-классы провели для школьников в Солнечногорске
Учащиеся девятых классов лицея № 8 посетили учебный корпус колледжа «Подмосковье» в деревне Козино под Солнечногорском. Они познакомились с программами обучения и тонкостями разных профессий.
Для школьников были организованы мастер-классы и профессиональные пробы по различным направлениям подготовки: «пожарная безопасность», «туризм и гостеприимство», «сестринское дело», «технология эстетических искусств», «сервис на транспорте» и «правоохранительная деятельность».
Участники получили уникальный опыт: они научились готовить венские вафли, делать маникюр и укладку, освоили технику забора крови из вены, поработали с современным медицинским оборудованием, узнали, как оказывать первую помощь, примерили служебную экипировку и многое другое.
«Учащиеся не только познакомились с профессиями, но и получили практические знания. Это поможет им определиться с выбором профессии. Многие абитуриенты выразили желание продолжить знакомство с колледжем», — рассказала директор Колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.
Девятиклассники смогли посмотреть учебные классы и их оснащение, а также пообщаться с преподавателями и студентами.
Мероприятие провели с целью помощи в профориентации.