Профориентационные экскурсии для школьников прошли в Чехове

Учащиеся старших классов муниципального округа Чехов побывали в стационарном отделении городской больницы и испытательном центре «Серконс». Они узнали много нового о работе в этих учреждениях в рамках реализации национального проекта «Образование» и ранней профориентации «Билет в будущее».

Основная цель экскурсий — знакомство старшеклассников с работой специалистов системы здравоохранения Подмосковья и современными медицинскими цифровыми технологиями.

Мероприятие началась с посещения приемного покоя городской больницы, где ребята узнали, как трудится медицинский персонал, принимающий пациентов круглосуточно. Школьники посетили кабинеты, где делают рентген и магнитно-резонансную томографию. Специалисты подробно рассказали о принципах работы оборудования и особенностях профессии. Старшеклассникам продемонстрировали, как проводятся исследования и как правильно интерпретировать снимки для постановки диагноза. Также школьникам показали работу процедурного кабинета и хирургического отделения.

На предприятии «Серконс» юноши и девушки наблюдали за многоуровневым процессом химических и физических испытаний предметов быта, одежды. Ребята увидели, как функционирует специализированное испытательное и измерительное оборудование.

«Благодаря сегодняшним экскурсиям ребята смогли сделать еще один шаг в выборе профессионального пути. Подобные мероприятия помогают сформировать представление о различных специальностях и определиться с будущей профессией», — прокомментировал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.