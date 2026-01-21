Профориентационную встречу провели для девятиклассников Воскресенска

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Анастасия Парахина провела беседу с учениками и помогла им определиться с дальнейшим образованием — остаться в школе или уйти в колледж. Она рассказала о профессиях будущего, особо выделив специалистов в области искусственного интеллекта, экологии и дизайна, и объяснила важность развития гибких навыков — умения общаться, работать в команде и креативно мыслить. В завершение школьникам дали совет пробовать свои силы в реальных проектах и не бояться совершать ошибки.

Эта встреча стала частью цикла аналогичных мероприятий. Ранее гимназисты уже общались с представителями градообразующего филиала «Воскресенские минеральные удобрения» «Уралхим», а также с представителями Военной академии связи, Рязанского политехнического университета, инженерного центра автономного транспорта Яндекса и других организаций.