Профориентационную лекцию провели в школе № 2 в Сергиевом Посаде

В школе № 2 в Сергиевом Посаде провели просветительскую акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация». В мероприятии приняли участие ребята из других образовательных учреждений. Им рассказали, как правильно выбрать дисциплины, которые необходимо сдать на ГИА.

Региональный проект направлен на профориентацию школьников перед сдачей государственных экзаменов.

«Скоро ребятам предстоит сдавать выпускные экзамены, поэтому очень важно уже сейчас определиться с тем, в какие колледжи и вузы они будут поступать после окончания школы, а для этого нужно выбрать соответствующие предметы для сдачи на государственной итоговой аттестации», — сказала Наталья Уфимцева, заместитель начальника Управления образования администрации Сергиево-Посадского округа.

Для учеников организовали выставку о вузах и колледжах Сергиево-Посадского округа. На сцене актового зала выступили представили филиала университета имени Баумана, Государственного университета просвещения и Гуманитарного лицея. Некоторые подростки уже сделали выбор, а для других акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» поможет сделать выбор.