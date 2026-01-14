Профориентационную акцию проведут в университете в Орехово-Зуеве 17 января

Государственный гуманитарно-технологический университет 17 января станет местом проведения профориентационной акции «Поступай в вуз правильно!». Мероприятие могут посетить как дети, так и родители.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что гости смогут детально изучить правила приема в учебное заведение и процедуру подачи документов. Особое внимание уделят вопросам целевого обучения.

Абитуриенты получат уникальную возможность лично пообщаться с деканами и представителями каждого факультета университета, задать вопросы, прояснить детали интересующих программ и сделать осознанный выбор.

Встреча пройдет в актовом зале второго учебного корпуса ГГТУ по адресу: Орехово-Зуево, улица Зеленая, дом № 22. Чтобы попасть на территорию университета, при себе необходимо иметь паспорт.

Встреча начнется в 11:00, а регистрация участников откроется с 9:30.