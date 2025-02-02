Профориентационное мероприятие для школьников прошло в Домодедове

В городском округе Домодедово состоялось масштабное профориентационное мероприятие «Выбор будущего: экзамен как старт карьеры». Для участников организовали 15 образовательных площадок и пять мастер-классов.

Мероприятие посетили ученики 8-х, 10-х и 11-х классов, а также их родители. Представители вузов рассказали собравшимся об актуальных направлениях обучения, требованиях к вступительным экзаменам и минимальных проходных баллах. Выступающие дали советы, как эффективно готовиться к единому государственному экзамену.

По словам мамы одного из учеников, ребята больше узнали о некоторых профессиях, кто-то после мероприятия понял, в каком направлении двигаться.

«Я, как мама будущего выпускника, очень волнуюсь о предстоящем едином госэкзамене, сегодня смогла пообщаться с экспертами и получила рекомендации по подготовке. Это очень важно и ценно», — добавила она.