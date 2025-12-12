Профориентационное мероприятие для будущих выпускников школ прошло в Серпухове

Более 200 детей с девятого по 11 классы, а также студенты Серпуховского колледжа приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню ракетных войск стратегического назначения. Оно состоялось уже в седьмой раз.

Организовали событие специалисты «Центра по профориентации и трудоустройству молодежи». В том числе на нем побывала директор учреждения и муниципальный депутат Надежда Еремина.

На мероприятии презентовали пять факультетов военной академии РВСН имени Петра Великого. Также состоялись встречи и открытый диалог с офицерами-преподавателями. Они ответили на вопросы школьников.

Кроме того, для участников провели экскурсию по территории филиала, где им показали высокотехнологичную военную технику.

«Особое внимание организаторы уделили военно-патриотическому воспитанию молодежи и разъяснению исключительной значимости службы в ракетных войсках. Учащиеся получили уникальную возможность не только узнать о перспективах военного образования, но и провести самооценку своих индивидуально-психологических особенностей», — добавили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.