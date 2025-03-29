Профориентационная лекция для школьников из Геленджика прошла в Реутове

В Реутове на базе Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана состоялась профориентационная встреча для группы старшеклассников из города Геленджик. Организатором мероприятия выступило Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.

Лекция была направлена на знакомство школьников с возможностями обучения в сфере высоких технологий и машиностроения, а также с перспективами профессионального развития.

Перед ребятами выступил декан Аэрокосмического факультета Ростислав Петрович Симоньянц. Он подробно рассказал о направлениях подготовки, которые предлагает факультет, и уделил особое внимание целевому обучению. Декан отметил, что студенты, обучающиеся по целевым программам, проходят практику и начинают карьеру в АО «ВПК „НПО машиностроения“. Уже с первых курсов студенты активно включаются в работу: они трудятся в конструкторских бюро и научных отделах, перенимая опыт у экспертов отрасли и получая ценные практические навыки.

Школьники проявили большой интерес к лекции и задали множество вопросов о процессе обучения, условиях проживания в общежитии, стипендиях и карьерных перспективах. Для многих из участников эта встреча стала важным шагом в выборе будущей профессии и университета.