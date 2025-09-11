Профориентационная ярмарка для детей и молодежи пройдет в Раменском

Ярмарка «Выбор! Профессия! Успех!» состоится в Раменском городском парке в субботу, 13 сентября. Активности начнутся уже в полдень, а посетить ее смогут школьники, студенты и их родители совершенно бесплатно.

Ярмарка призвана познакомить школьников с разными учебными заведениями Раменского округа и соседних городов, топовыми профессиями и компаниями, а выпускникам помочь найти работу. Гости также смогут посетить лекции и мастер-классы. Они начнутся в 12:00 и закончатся в 18:00.

«На нашей площадке будут объединены представители учебных заведений. Приглашены колледжи и вузы. Также будут представители компаний и разных профессиональных сфер. На ярмарке можно именно пообщаться и узнать, как развить свой интерес до трудоустройства или даже открытия собственного дела», — рассказала организатор и член Ассоциации профориентологов России Анастасия Пшеничная.

Проект рассчитан на детей от 13 до 18 лет, их родителей, студентов и молодых специалистов. Посетить ярмарку, пройти мастер-классы и прослушать лекции можно бесплатно.