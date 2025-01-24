Профориентационная акция «Старт в будущее» прошла в школе № 5 в Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции и было приурочено ко Дню российского студенчества. Его организовали для восьмиклассников наставники «Движения первых» отделения молодежного центра «Олимпиец».

Школьники приняли участие в интересной дискуссии о том, что уже в юном возрасте необходимо задумываться о своем будущем профессиональном пути. Наставники поделились с ребятами личным опытом, рассказали о своей работе, трудностях, с которыми сталкивались, и достигнутых успехах. Они также объяснили, что выбор профессии не является сиюминутным решением, а представляет постепенный процесс самопознания и изучения различных сфер деятельности.

После этого для восьмиклассников провели серию практических тренингов, целью которых стало выявление индивидуальных способностей учащихся. Школьники выполняли специально подготовленные задания, которые помогали им определить свои интересы и ценности, лучше понять свои сильные и слабые стороны.

На встрече учащимся подробно рассказали о специфике профессионального обучения в различных вузах, о требованиях к поступающим и необходимых навыках.