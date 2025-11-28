Профориентационная акция прошла для школьников и учителей в 4 округах Подмосковья

В Подмосковье продолжается серия мероприятий в рамках акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Одним из самых крупных стал проект, прошедший в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Здесь собрались более трех тысяч школьников и педагогов из Одинцова, Истры, Наро-Фоминска и Красногорска. Ребята получили консультации по выбору профессии от ведущих вузов и предприятий региона.

На площадке работали представители Военного университета имени князя Александра Невского, филиала Голицынского пограничного института ФСБ, Московского университета МВД имени Кикотя, Государственного университета просвещения и других образовательных организаций. Участники смогли попробовать себя в разных профессиях, пройти мастер-классы и узнать особенности поступления в вузы и колледжи.

Событие посетили почетные гости, среди них депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, представители фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также актриса и телеведущая Наталия Медведева.

В пресс-службе напомнили, что акция стартовала в регионе в 2022 году и доказала свою пользу: проект помогает выпускникам понять, какие специалисты востребованы на рынке труда, и выбрать подходящее направление для обучения и будущей карьеры.