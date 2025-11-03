Профориентационная акция для школьников прошла во Фрязине

Просветительскую акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация» организовали во Дворце культуры «Исток» во Фрязине. Школьники смогли познакомиться ближе с разными специальностями.

Участники — ученики восьмых и девятых классов — получили возможность познакомиться с лучшими колледжами округа и близлежащих городов, принять участие в мастер-классах, послушать лекции от представителей учебных учреждений. Такую конференцию для будущих выпускников проводят же не первый год.

Три крупных колледжа предложили на выбор более 20 профессий. Школьники окунулись в юриспруденцию, педагогику, программирование, робототехнику, машиностроение, сварочное производство.

«Подобные мероприятия очень важны, потому что помогают нашим ученикам определиться и с будущей профессией, и с теми направлениями дисциплин, которые они будут сдавать на государственной итоговой аттестации. Мы будем всячески содействовать в определении их профессиональной деятельности», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В этом году образовательную выставку посетило более 200 участников.