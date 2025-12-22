Профориентационная акция для школьников прошла в Воскресенске

В Воскресенске для учащихся восьмых-одиннадцатых классов школ округа организовали масштабную профориентационную акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация». К мероприятию также присоединились представители филиала «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“».

Сотрудники рассказали ребятам о программах, реализуемых на предприятии и о профессиях, которые в будущем могут появиться на рынке. Школьники узнали и о трудовом отряде, где они на практике могут познакомиться с различными рабочими специальностями.

Помимо этого, на встрече затронули вопросы целевого обучения в партнерских учреждениях среднего профессионального образования. Компания сотрудничает с Воскресенским колледжем, Шатурским энергетическим техникумом, а также с Ивановским государственным химико-технологическим университетом.

По словам заместителя директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» по персоналу и социальной политике Яны Агеевой, участие в подобных профориентационных акциях позволяет предприятию стать ближе к молодежи, показать ребятам карьерные перспективы на передовом химическом производстве и уже со школы готовить будущих специалистов.

«Мы убеждены, что только через тесное партнерство с системой образования можно сформировать надежный кадровый резерв», — добавила Яна Агеева.