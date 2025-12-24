Профориентационная акция для школьников прошла в Щелкове

В Щелково прошла масштабная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Ученики 9-11-х классов из 10 округов региона познакомились с профессией врача, пообщались с представителями медицинских колледжей и вузов и узнали о мерах поддержки молодых специалистов.

Более сотни старшеклассников, которые планируют стать медиками, собрались в Щелковском перинатальном центре. Акция помогает будущим абитуриентам определиться с профессией до 1 февраля — последнего срока выбора ЕГЭ для поступления.

Студенты-медики показали школьникам, как берут кровь и измеряют давление.

«У нас девчонки демонстрируют процедуру забора крови и измерения артериального давления», — рассказала студентка первого курса Щелковского медицинского колледжа Виктория Майорова. Она сама когда-то пришла на такую же акцию, и теперь уверена в своем выборе.

Ученики узнали о программах трех колледжей и ведущих вузов, включая Государственный университет просвещения и РНИМУ имени Пирогова. Организаторы сделали акцент на осознанном выборе.

«Наша задача — чтобы ребята на практике поняли суть и важность этой профессии и не свернули с пути помощи людям», — пояснила председатель комитета по образованию администрации Щелково Елена Бушнева.

Профессия врача входит в топ-3 среди абитуриентов. В Подмосковье для медиков действуют меры поддержки: «земская» выплата, социальная ипотека и программы для молодых специалистов.

«Важно, чтобы каждый выбрал в медицине свое направление. Здесь должны работать лучшие, потому что от них зависит жизнь и здоровье пациентов», — отметила заместитель главного врача Щелковской больницы Оксана Языкова.

Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» проходит в регионе с 2022 года. До конца января аналогичные встречи проведут во всех муниципалитетах области.