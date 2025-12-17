Профориентационная акция для школьников прошла в Дмитровском округе

Вместо лекций ребят ждали встречи с ключевыми игроками рынка: представителями Министерства образования Московской области, администрации Дмитровского округа, а также ведущих предприятий, вузов и колледжей региона. Специалисты компаний рассказали школьникам о карьерных возможностях и дефиците кадров.

В «Профлабораториях» юные участники мероприятия под руководством экспертов решали практические задачи по направлениям: «Учитель будущего», «Инженер умного города», «Биотехнолог/ветеринар будущего», «Специалист по кибербезопасности и промт-инженерии», «Инженер-рыбовод», «Инженер-конструктор / оператор БПЛА», «Логист».

Для медиаклассов организовали отдельный трек.

По словам главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, сегодня важно не просто сдать экзамены, а видеть, как знания по разным предметам превращаются в успешную карьеру.

«Такие проекты ломают стереотипы и мотивируют ребят», — добавил руководитель муниципалитета.

На питч-сессии «Наши решения» ребята защищали свои проекты перед экспертами. Лучшие идеи поощрили наградами. В конце мероприятия для закрепления полученных знаний провели профориентационный квиз.