Профориентационная акция для школьников по сдаче ГИА началась в Подмосковье

Региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» стартовала в Подмосковье 26 ноября. Цель мероприятия — сформировать у учеников ответственный подход к выбору предметов для сдачи государственной итоговой аттестации в школе.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, первыми в акции приняли участие ведущие ВУЗы, колледжи, предприятия, которые расположены на территории городского округа Мытищи, а также ученики 9-х и 11-х классов из Мытищ, Пушкинского, Щелково и Сергиево-Посадского городских округов.

Акция продолжится в Дубне 27 ноября. На мероприятие приглашены учащиеся 11-х классов из Лобни, Клина, Талдомского и Дмитровского городских округов. А 10 декабря пройдет выставка форум образовательных учреждений Волоколамска.

«Профориентационная работа помогает заинтересовать выпускников, познакомить их с предприятиями городского округа и поддержать в выборе дальнейшего образовательного пути и профессионального самоопределения», — отметили в ведомстве.

До конца января акция пройдет во всех муниципалитетах Московской области.