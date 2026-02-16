Профкарниз» завершит строительство нового завода в Лыткарино к концу 2026 года

Компания «Профкарниз» возводит новую производственную площадку в индустриальном парке Лыткарино. На текущий момент завершены ключевые этапы строительства металлоконструкций, и рабочие продолжают установку крепежей.

Далее планируется устройство бетонного основания и монтаж первых рядов теплоизоляционных панелей. После этого начнется установка стеновых и кровельных сэндвич-панелей, а также дверей и окон.

На заводе будут размещены современные производственные мощности. Среди будущих линий предусмотрены специализированные зоны для изготовления рулонных штор, пошива тканей различного назначения, включая медицинские шторы. Также планируется производство алюминиевых профилей для горизонтальных и вертикальных жалюзи, плетеных штор и других солнцезащитных аксессуаров.

Генеральный директор ООО «Профкарниз» Дмитрий Постнов отметил, что компания планирует создать 30 новых рабочих мест. В их числе будут сборщики, замерщики, монтажники, водители и конструкторы.