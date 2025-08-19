Профильные классы откроют в Серебряно-Прудской школе
Серебряно-Прудская средняя школа завершает последние приготовления ко Дню знаний, стремясь встретить учеников и педагогов в обновленной обстановке. Глава муниципалитета Олег Павлихин сообщил, что школа полностью укомплектована всем необходимым для обеспечения качественного образовательного процесса.
В частности, для учебных классов были приобретены 200 новых стульев. В спортивном зале основного здания школы и в Подхоженской школе был проведен косметический ремонт. Кроме того, в Дмитриевской школе ведутся работы по ремонту крыльца, а в начальной школе, расположенной на улице Большая Луговая, проводятся ремонтные работы в подсобных помещениях. В рамках подготовки к новому учебному году во всех помещениях школы была проведена дезинфекция. Обновляются информационные стенды, на которых размещается важная информация об учебном процессе, мероприятиях и достижениях школы. Школа укомплектована учебниками, включая прописи для первоклассников. Каждый кабинет школы оснащен интерактивными досками.
«В новом учебном году в школе откроются два профильных 10-х класса, химико-биологический и физико-математический, их не набирали около 10 лет, а один из пятых классов будет с углубленным изучением математики», — сообщил Олег Павлихин.