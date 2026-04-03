Профильное ведомство провело смотр уборочной техники в Химках

1 апреля в городском округе Химки официально начался традиционный месячник по наведению порядка и благоустройству территорий. В связи с этим событием организовали смотр всей уборочной техники.

На смотр вывели тракторы, подметально-уборочные машины, поливомоечные агрегаты. Все подрядчики успешно прошли проверку профильного ведомства, получили необходимые рекомендации и допуск к работам.

В течение ближайшего месяца коммунальные службы обязуются привести в порядок дворы, проезжие части, тротуары, фасады жилых домов, придомовые зоны, парки и скверы — во всех микрорайонах округа.

«С начала апреля стартует полноценная работа по промывке и очистке дорог, а также уборке скопившейся за зиму пыли и мусора. Все задачи выполняются по поручению главы округа, с особым вниманием к чистоте города и оперативной ликвидации мусора», — рассказал заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Владислав Митягин.