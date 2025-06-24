Профильная смена «Движения первых» началась в подмосковном центре «Авангард»

С 23 по 28 июня в учебно-методическом центре «Авангард» проходит региональная профильная смена «Движения первых» под названием «Растим патриотов России!». В ней участвуют около 600 школьников из десяти округов Подмосковья. Всех их отобрали по итогам конкурса, на который поступило около тысячи заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«В течение лета команды „Движения первых“ из всех муниципалитетов смогут побывать в „Авангарде“. Здесь им предстоит не только нарастить лидерский потенциал, укрепить командный дух Первых Подмосковья, приобрести жизненно важные навыки благодаря инструкторам „Авангарда“, сыграть в „Зарницу“, организовать патриотические акции, но укрепить свои знания по истории Великой Отечественной войны, историческому вкладу Подмосковья в Великую Победу», — подчеркнула заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Председатель регионального совета «Движения первых» Анастасия Бочарова подчеркнула, что такие смены — не просто возможность отдохнуть. По ее словам, они помогают воспитывать настоящих граждан страны. Знакомясь с историей и культурой родного края, дети учатся ценить свою малую родину, гордиться ее традициями и достижениями.

На смене участники встретятся с общественными и политическими деятелями Подмосковья, а также с героями СВО. Завершится неделя масштабным марш-броском по мотивам военно-спортивной игры «Зарница 2.0», который станет ярким финалом смены.