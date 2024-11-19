Профилактику засоров сетей водоотведения провели в Чехове
Сотрудники «Чеховского водоканала» провели профилактическую промывку сетей водоотведения. По словам слесарей, частая причина засоров канализации — неправильное использование коммуникаций в многоквартирном доме.
Сотрудники водоканала напомнили, что нельзя смывать в унитаз предметы, которые для этого не предназначены. Например, недавно слесари нашли в канализационной системе чайник, телогрейку, половые доски и системный блок.
«Сложность заключается в том, что из-за неправильного использования водоотведения происходят засоры из-за того, что граждане пользуются влажными салфетками и предметами личной гигиены. Вместо того, чтобы выкинуть в мусорное ведро или какую-то специальную корзинку, они выбрасывают и смывают в унитаз, из-за чего происходят нештатные ситуации», — рассказал заместитель директора «Чеховского водоканала» Николай Солдатов.
Системы водоотведения связаны между многоквартирными домами. Бывает и так, что топит подвал из-за того, что в соседнем здании засорилась канализация.
На звонки жителей слесари реагируют быстро. Бригада тут же выезжает на место.
«Слесари домоуправления проводят обход домов, передают заявку нам. Мы, соответственно, реагируем по адресам», — добавил Николай Солдатов.
Специалисты работают ежедневно и без выходных, устраняют самые сложные ситуации.
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