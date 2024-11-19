Профилактику засоров сетей водоотведения провели в Чехове

Сотрудники водоканала напомнили, что нельзя смывать в унитаз предметы, которые для этого не предназначены. Например, недавно слесари нашли в канализационной системе чайник, телогрейку, половые доски и системный блок.

«Сложность заключается в том, что из-за неправильного использования водоотведения происходят засоры из-за того, что граждане пользуются влажными салфетками и предметами личной гигиены. Вместо того, чтобы выкинуть в мусорное ведро или какую-то специальную корзинку, они выбрасывают и смывают в унитаз, из-за чего происходят нештатные ситуации», — рассказал заместитель директора «Чеховского водоканала» Николай Солдатов.