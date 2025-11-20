Профилактику послеродовой депрессии обсудили в «Школе будущих родителей» в Дедовске

В «Школе будущих родителей» при Истринской клинической больнице в Дедовске состоялось занятие, посвященное профилактике послеродовой депрессии. Семейный и кризисный психотерапевт Мария Рахманова, мама четверых детей и психолог горячей линии благотворительного фонда «Женщины за жизнь», рассказала участникам о способах сохранения эмоционального баланса и своевременного распознавания тревожных симптомов.

На встрече обсудили, как справляться с эмоциональным истощением, принимать помощь близких, избегать стремления к идеалу в материнстве и создавать личный антистресс-план. Врач-психотерапевт также ответила на важные вопросы: когда обращаться за профессиональной помощью, совместима ли терапия с грудным вскармливанием, как долго длится лечение и насколько безопасны назначаемые препараты.

Мероприятие помогло будущим и настоящим родителям не только получить практические советы, но и открыто обсудить сложные темы, связанные с психологическим здоровьем в период адаптации к родительству.

Занятия в «Школе будущих родителей» проходят регулярно в женской консультации Дедовска по адресу: ул. Больничная, д. 5. Запись доступна через Telegram-канал «Школа будущих родителей ИКБ».