Профилактику лесных пожаров ведут в Истре

Специалисты Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» активно работают с местным населением, чтобы предотвратить возгорания и сохранить лесной фонд. В рамках проводимых мероприятий они посетили деревню Гордово и коттеджный поселок «Лесницыно», где провели разъяснительные беседы с жителями.

Во время встреч гражданам напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах, рассказали о правильном обращении с горючими материалами и отходами, а также о мерах предосторожности при использовании открытого огня.

Кроме того, информационные материалы были размещены на досках объявлений в садовых товариществах «Ядрошино-2» и «Ядрошино-НИИРТА». Листовки и плакаты содержат сведения о причинах возникновения лесных пожаров, способах их предотвращения и алгоритме действий в случае чрезвычайной ситуации.

В «Мособллесе» подчеркивают, что профилактическая работа с населением играет ключевую роль в обеспечении пожарной безопасности. Своевременное информирование граждан позволяет снизить риск возникновения возгораний, сохранить лесные массивы и поддерживать благоприятную экологическую обстановку.