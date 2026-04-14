Профилактика онкологии полости рта началась в Одинцовской больнице

Апрель в областной больнице стал месяцем борьбы с онкологическими заболеваниями полости рта. Пациентам предлагают пройти люминесцентную стоматоскопию, которая позволяет выявить подозрения на рак еще до первых симптомов.

Люминесцентная стоматоскопия — быстрая, простая и безболезненная процедура. Стоматолог освещает слизистую оболочку. Сам луч — определенной длины: синего или ультрафиолетового спектра. Здоровая ткань дает зеленое свечение, а если есть предраковые изменения, они выделяются другим цветом или затемнением.

Такой метод осмотра занимает всего пару минут, но позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Рак полости рта коварен и может не проявлять себя, пока не станет слишком поздно. Факторов риска много, основные из них: возраст — более 35 лет, наследственность, генетика, травмы слизистой, слабый иммунитет, воздействие кислот и щелочей, вредные привычки или редкое посещение стоматолога.

Задать все волнующие вопросы и быть уверенными в своем здоровье в Одинцове могут все желающие: теме онкологии в медицинских учреждениях Подмосковья уделяют большое внимание. Врачи выходят за рамки обычного приема и встречаются с пациентами на днях открытых дверей, во время тематических недель и месяцев здоровья. В Одинцовской областной больнице провели цикл мероприятий по выявлению рака полости рта: скрининги, лекции и выездные обследования.