Профилактическую проверку таксистов провели в Одинцовском округе

В Одинцовском округе провели профилактическое мероприятие «Такси» для предупреждения аварий и нарушений в сфере пассажирских перевозок. Акция проходила при усиленном контроле со стороны сотрудников Госавтоинспекции.

Особое внимание уделяется наличию водительского удостоверения установленного образца у водителей такси, а также наличие всей необходимой путевой документации, соблюдение режима труда и отдыха, проверяются документы, подтверждающие право работать на территории России. Проверялось и техническое состояние транспортных средств.

Одинцовская Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, необходимости быть предельно внимательными на дорогах и взаимно вежливыми. Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории муниципалитета регулярно.