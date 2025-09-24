Профилактическую акцию «Вместе против мошенников!» провели в Балашихе

Сотрудница межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации провела для жителей городского округа Балашиха профилактическую беседу о том, как распознать обман аферистов и избежать его. Во время акции «Вместе против мошенников!» она раздала листовки с рекомендациями по теме.

В рамках акции жителям округа подробно рассказали об основных схемах мошенничества. Особое внимание уделили способам защиты личных данных и правилам безопасного использования интернета и социальных сетей.

С жителями поделились рекомендациями по тому, как избежать попадания в ловушки мошенников. Также дали советы, как распознавать потенциальные угрозы и какие действия предпринимать в случае подозрительной активности.

