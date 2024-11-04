Профилактическую акцию «Пропусти пешехода» провели в Балашихе

Автоинспекторы провели акцию в Балашихе. Они напомнили водителям правила дорожного движения, которые особенно важно соблюдать осенью.

Сотрудники ГИБДД объясняли водителям, что осенью могут резко меняться погодные условия. Именно поэтому важно быть предельно осторожными за рулем.

Необходимо выбирать правильную скорость движения, особенно при подъезде к пешеходному переходу. Важно помнить, что в осенне-зимний период тормозной путь машины увеличивается.

Также стоит всегда помнить о предоставлении преимущества в движении пешеходам.

Каждый участник акции получил тематические памятки. В них написаны рекомендации по правилам безопасности дорожного движения.

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